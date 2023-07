Der Hauptbahnhof von Halle verbindet Fern- und Nahverkehr in nahezu alle Richtungen. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Halle – wichtigster Bahnknoten in Sachsen-Anhalt Halle ist im Bahn-Netz bereits heute ein wichtiger Verkehrsknoten. Hier treffen der ICE-Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Berlin und München, Fernverkehrszüge aus und in Richtung Magdeburg, Frankfurt sowie Leipzig und der Regionalverkehr bis nach Kassel, an die Ostsee und in den Harz aufeinander. Verbunden werden sie im S-Bahn-Netz Mitteldeutschland bis nach Sangerhausen, Dessau, Wittenberg und Sachsen.



Außerdem ist Halle mit seinem modernisierten Güterbahnhof Teil des sogenannten "Ostkorridors Nord", der Bahnverbindung zwischen den norddeutschen Seehäfen und dem Wirtschaftsraum Mitteldeutschland.