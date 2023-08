Im Fernverkehr kommt es nun zu Umleitungen. Diese werden deutlich länger andauern – bis einschließlich 6. Oktober, so die Bahn. Köthen wird bis dahin gar nicht von IC-Zügen angefahren. Die Bachstadt verliert damit rund 30 Fernverkehrshalte pro Tag und Direktanbindungen nach Leipzig, Dresden, an die Nordsee und ins Ruhrgebiet.

Bitterfeld und Dessau bekommen von August bis Oktober deutlich mehr Fernverkehrszüge zu sehen. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Zwischen Magdeburg und Halle wird der Fernverkehr auf einen Zwei-Stundentakt halbiert. Nur die IC-Züge zwischen Norddeutschland und Leipzig halten in beiden Städten, werden dazwischen aber mit Halt in Dessau-Roßlau und Bitterfeld-Wolfen umgeleitet. Die Fahrzeit zwischen Magdeburg und Halle verlängert sich im Fernverkehr von knapp 50 Minuten auf rund 75 Minuten.



Die Fernzüge auf der Verbindung Dresden – Magdeburg halten bis 6. Oktober nicht in Halle und auch nicht am Flughafen Leipzig/Halle. Sie werden ebenfalls über Bitterfeld-Wolfen und Dessau-Roßlau umgeleitet, die dann neun Wochen von neuen Direktverbindungen im Fernverkehr profitieren.