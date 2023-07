Zu Beginn der elf Monate dauernden Ausbildung zur Lokführerin hatte Peggy Franke einige Bedenken. Als sie den Inhalt und Umfang der Ordner sah, fragte sie sich selbst, ob der viele Lernstoff überhaupt in den Kopf zu bekommen sei. Aber mit vielen Stichpunkten, die sie auf unzählige Karten schrieb, habe das Lernen dann geklappt, erzählt sie. Auch die praktische Umsetzung des gelernten Stoffes habe sie am Ende gut bewältigt. Und doch sei an dieser Ausbildung wirklich nichts einfach gewesen, sagt Peggy Franke.

Sie müsse bis zu vier Mal am Tag den Zug und die Lok mit einer Kupplungskette von Hand verbinden. Und diese Eisenkette wiegt 19 Kilogramm. Um die Kupplungskette am Wagen gegenüber einhängen zu können, brauche man eine besondere Technik, so dass das Kuppeln auch funktioniere. Mittlerweile klappe aber auch das in den meisten Fällen auf Anhieb sehr gut.