Bahnverkehr Große Teile des Schienennetzes in Sachsen-Anhalt sanierungsbedürftig

Hauptinhalt

Verspätete Züge, verpasste Anschlüsse: Vor allem im Sommer 2022 war dies die Realität für viele Bahnfahrer in Sachsen-Anhalt. Der Grund für das überlastete und damit unzuverlässig gewordene System Bahn reicht vor allem in jene Jahre zurück, in denen das Schienennetz vernachlässigt wurde. Für Sachsen-Anhalt heißt das bis heute, dass fast jeder zweite Kilometer Gleis als sanierungsbedürftig gilt. In den nächsten Jahren stehen große Investitionen an – und umfangreiche Baustellen.