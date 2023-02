Der RE20 fährt montags bis freitags künftig stündlich zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen und Uelzen; zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen und Stendal Hbf überlagern sich der RE20 und die ebenfalls stündlich verkehrende S1 zu einem halbstündlichen Angebot. Der RE20 hält dann künftig auch in Pretzier, Fleetmark, Brunau-Packebusch und Kläden.



Am Wochenende verkehrt der RE20 alle zwei Stunden zwischen Magdeburg und Uelzen im Wechsel mit dem ebenfalls zweistündlichen neu eingeführten RE19. Er verkehrt stark beschleunigt und bietet mit kürzeren Reisezeiten in Magdeburg Anschlüsse zu den IC-Zügen Richtung Halle und Leipzig.



Der RE15 ersetzt als täglich zweistündliches Verkehrsangebot den bisherigen RE42 (Leipzig – Naumburg – Jena – Nürnberg). Künftig werden Bad Kösen und Bad Dürrenberg sowie Markranstädt und Leipzig-Möckern von der neuen Linie bedient.



Der RE16 verkehrt statt bisher zweistündlich dann täglich stündlich, in diese Linie wurden die Angebote der bisherigen Linien RE17 (Erfurt – Naumburg) und RE18 (Erfurt – Naumburg – Halle) integriert.