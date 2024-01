Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Bis Mitte Januar Ab Donnerstag: Einschränkungen im Bahnverkehr in Wittenberg und Halle

09. Januar 2024, 13:28 Uhr

In Halle und Wittenberg gibt es ab Donnerstag nicht nur wegen des GDL-Streiks Einschränkungen im Zugverkehr. Laut Deutscher Bahn finden bis Mitte Januar Arbeiten auf der Strecke zwischen Berlin und Halle, sowie am elektronischen Stellwerk in Jüterbog statt.