Abends und nachts Zugausfälle bei Abellio an Wochenenden noch bis Mitte Februar

05. Januar 2024, 15:32 Uhr

Im Süden von Sachsen-Anhalt fallen noch bis mindestens Mitte Februar an Wochenenden zahlreiche Züge des Bahnbetreibers Abellio aus. Zwischen Halle und Nordhausen sowie zwischen Sangerhausen und Klostermansfeld fahren in den Abend- und Nachtstunden demnach Busse. Mit der "Betriebsruhe" will Abellio kurzfristige Ausfälle aufgrund von Personalmangel verhindern.