Warum ein digitaler Euro?

Aus Sicht der EU braucht es den digitalen Euro im Kern aus drei Gründen:

Der erste ist die Unabhängigkeit von großen US-amerikanischen Zahlungsdienstleistern. Wer heutzutage etwas im Internet kauft, hat dafür meist ein digitales Zahlungsmittel hinterlegt, etwa eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard oder einen Online-Zahlungsdienst wie PayPal. Alle drei Anbieter sind US-Unternehmen. Mit einer eigenen digitalen Zahlungsmöglichkeit will die EU weniger von diesen großen drei Zahlungsdienstleistern abhängig sein.

Punkt zwei ist der Datenschutz. EU-Korrespondent Maximilian Henning beschäftigt sich schon lange mit dem digitalen Euro und erklärt: "Es ist so, dass die aktuellen Zahlungsdienstleister sehr viel über ihre Kundinnen wissen. Und der digitale Euro ist eben so konzipiert, dass genau das eben nicht mehr so ist." Private Zahlungsdienstleister sammeln die Daten ihrer Kundinnen und Kunden für kommerzielle Zwecke. Dagegen verspricht die EZB mit dem digitalen Euro ein Höchstmaß an Privatsphäre. Transaktionen sollen anonym abgewickelt werden können, ähnlich wie bei Barzahlungen.

Der dritte Punkt ist, dass die EU ein einheitliches Zahlungsmittel schaffen will, das im gesamten Euroraum gültig ist. Alexander Wahl vom Europäischen Verbraucherzentrum sieht darin mögliche Erleichterungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn aktuell bieten verschiedene Unternehmen unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten an: "Also man will quasi ein einheitliches System schaffen, um diese Zersplitterung ein Stück weit aufzuheben."

Wie soll der digitale Euro genutzt werden können?

Der Digitale Euro soll überall im Handel angenommen werden, so wie Bargeld, sagt Heike Winter. Mithilfe eines Wallets auf dem Smartphone – also einer digitalen Brieftasche – soll man den digitalen Euro im Internet und auch offline nutzen können.

Winter nennt ein Beispiel aus der Praxis: "Also eine Fahrkarte mit Bargeld am Fahrkarten-Schalter zu kaufen, ist glaube ich inzwischen exotisch. Die meisten werden da auch eine App benutzen und haben dann ein digitales Zahlungsmittel hinterlegt. Und das könnten sie dann eben in Zukunft mit dem digitalen Euro machen."



Die Offline-Nutzung des digitalen Euro soll über die digitale Brieftasche auf dem eigenen Smartphone funktionieren. Ähnlich wie eine Prepaid-Karte für das Handy soll man einen bestimmten Geldbetrag in die digitale Brieftasche hinterlegen können. So soll der digitale Euro genau wie Bargeld funktionieren.