Auch in Halle kommt es wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen im Verkehr. Wie die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mitteilte, werden die Verkehrsanlagen in der Mansfelder Straße ausgebaut. Die Straße werde dafür an diesem (15.-18.3.) und am kommenden Wochenende (22.-25.3.) von Freitagabend 20 Uhr bis um 3:30 Uhr am Montagmorgen gesperrt.