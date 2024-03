In Magdeburg sind im Februar rund 100 Straßenbahnfahrten täglich ausgefallen. Ein Zustand, der laut eines Sprechers der Magdeburger Verkehrsbetriebe noch bis Sommer anhalten könnte. Grund dafür ist allerdings nicht das fehlenden Personal, im Gegenteil: Den Verkehrsbetrieben fehlen zwei bis drei Fahrzeuge pro Tag.

"In den ersten beiden Februarwochen erreichten die Ausfälle ihren vorläufigen Höhepunkt", sagt Jürgen Canehl. Der Grünenpolitiker sitzt im Magdeburger Stadtrat . Dort wurden die Probleme der MVB auf Antrag der Fraktion Grüne/Future! besprochen und von allen Parteien rege diskutiert.

Stadtrat in Magdeburg

Insgesamt gebe es in Magdeburg fast 1.500 Straßenbahnfahrten täglich – von Endstelle zu Endstelle. Um wie viele Ausfälle es sich tatsächlich handelt, wurde an mehreren Tagen im Februar protokolliert. Hier wurden die ausgefallenen Straßenbahnfahrten an der Haltestelle Alter Markt gezählt.