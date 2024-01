Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) stellt eine bessere Bezahlung für Medizinstudierende im praktischen Jahr an den Unikliniken im Land in Aussicht. In einer Ausschusssitzung des Landtages sagte der SPD-Politiker, es sei sinnvoll, die Vergütung an den Häusern in Halle und Magdeburg zu erhöhen und zu vereinheitlichen.