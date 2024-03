Großeinsatz der Feuerwehr Wohnungsbrände in Werben und Globig: Eine Person wird vermisst

01. März 2024, 10:53 Uhr

In Sachsen-Anhalt gab es in der Nacht zum Freitag zwei große Brände. In Werben im Landkreis Stendal brannten mehrere Häuser, außerdem ein Einfamilienhaus in Globig bei Kemberg im Landkreis Wittenberg. In Werben wird eine Person vermisst.