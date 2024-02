Auch für die restliche Instandsetzung hat die private Stiftung Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Fachwerkstadt Stolberg ist bekannt für ihre nahezu 400 Fachwerkhäuser. Mit den ersten Arbeiten vor Ort wurde Architektin Regine Hartkopf betraut. Wie sie MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, sind derzeit Gutachter in den Häusern unterwegs: "Man muss jetzt den Schaden erfassen und mit der Versicherung abstimmen, wie die nächsten Schritte sind. Es muss auch dann geklärt werden, wie weit Genehmigungen einzuholen sind. Denkmalrecht muss eingehalten werden. Wir sind ja mitten im alten Bestand."

Mit der ersten Finanzspritze für das Notdach soll weiterer Schaden an der historischen Bausubstanz durch die Witterung verhindert werden. Brandopfer Lutz Eischner freut sich über die schnelle Hilfe. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Vier Wochen danach geht es mir relativ gut. Der Denkmalschutz hat eine Hochleistung erbracht, inklusive der Gerüstbauer. Da kann man nur den Hut ziehen. Schnell, professionell. Jetzt kann es losgehen." Er sei guter Dinge, Weihnachten wieder in seinem Fachwerkhaus wohnen zu können.

Vor einem Monat hatte ein Großbrand in der Stolberger Innenstadt mehrere Fachwerkhäuser zerstört. Laut Polizei sind drei Gebäude nicht mehr bewohnbar. Ein viertes Haus wurde ebenfalls stark beschädigt. Der Brand war zunächst in einem Dachstuhl ausgebrochen. Während der Löscharbeiten breitete sich das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser aus.

Eine 87-jährige Frau wurde den Angaben nach mit Verbrennungen an Armen und Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Wie Stolbergs Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP) MDR SACHSEN-ANHALT einen Monat nach dem Feuer erklärte, befindet sich die Verletzte mittlerweile in der Reha. Zwei Söhne würden sich um das Haus in Stolberg kümmern. Und Franke ergänzte: "Wir stehen auch weiter bereit, um zu helfen."