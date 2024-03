Hausbrand in Werben Feuerwehr findet Leiche von vermisster Bewohnerin

04. März 2024, 16:36 Uhr

Was befürchtet wurde, ist nun bestätigt: In dem nach einem Feuer völlig zerstörten Fachwerkhaus in Werben ist die Leiche der vermissten Hauseigentümerin gefunden worden. Die genaue Todesursache ist aber noch nicht geklärt, ebenso wenig wie es zu dem Brand gekommen ist.