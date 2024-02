In Merseburg im Saalekreis ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Wie die Polizeiinspektion Halle auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, hatten Unbekannte am Montagabend Gegenstände im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Lilienthal-Straße am westlichen Rand der Stadt angezündet. Niemand sei verletzt worden und das Haus sei weiterhin bewohnbar. Jedoch sei der Keller verrußt.