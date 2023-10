Allen voran bemängeln die Verbände die Berechnung des Bürgergelds. Dieses solle zwar die grundlegenden Bedürfnisse sichern, reiche aber oftmals nicht aus, erklärt Jürgen Schneider vom Armutsnetzwerk e.V. Jeden Euro umzudrehen und dann zu entscheiden, wo noch am ehesten gekürzt werden könne, das sei für in Armut Lebende bittere Realität, ergänzt Schneider: "Das Bürgergeld wird einfach falsch berechnet, das zeigen Experten. Da werden Statistiken erhoben, Vergleichsgruppen herangezogen, die selbst im totalen Mangel leben und dann wird noch an den ermittelten Ausgaben herumgekürzt. Was dabei herauskommt, ist nicht wirklich ein Existenzminimum. Es ist nur das, was im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt und dann zurechtgerechnet wurde."