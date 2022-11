Die Städte Halle und Gera stellen besonders häufig hohe Strafzettel aus: Halle kassiert mit 55 Euro je Delikt im Schnitt am meisten im ruhenden Verkehr. Im thüringischen Gera fallen um die 60 Euro pro Delikt im fließenden Verkehr an. Beide Städte haben durch die Reform die durchschnittlichen Einnahmen fast verdoppelt. Magdeburg hat als einzige der befragten Kommunen keine Daten zu der Zahl der Verstöße im Jahr 2022 vorliegen. Diesen August hatte die Stadt schon in etwa so viel Bußgeld eingenommen, wie in den Jahren zuvor.