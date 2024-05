In Magdeburg-Stadtfeld hat es am Samstagabend in einem leerstehenden Gebäude gebrannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um Brandtstiftung handelt. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeiinspektion Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag sagte, laufen derzeit die Ermittlungen.