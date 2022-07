In den Krankenhäusern treffen derzeit steigende Zahlen von Corona-Patienten auf coronabedingte Ausfälle beim Personal. Das wirkt sich auf die Intensivbetten im Land aus. Laut dem Divi-Intensivregister sind derzeit noch rund 14 Prozent der Intensivbetten im Land frei. Am dramatischsten ist die Lage in der Landeshauptstadt Magdeburg, hier sind sogar nur noch rund vier Prozent der Betten unbelegt. Entspannter ist die Situation in den Kreisen Stendal und Altmarkkreis Salzwedel mit um die 40 Prozent freien Kapazitäten.