In Sachsen-Anhalt werden weiter weniger Corona-Neuinfektionen erfasst. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land am Mittwoch mit 280,6 an. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 284,9 gelegen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag laut RKI bei 311,8.