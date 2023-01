Die Zahlen untermauern außerdem, was viele Pflegefachkräfte seit Ausbruch der Pandemie geschildert haben: Für das Personal in den Heimen war die Pandemie eine große Herausforderung. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die vielen Ausfälle, die in Heimen geschultert werden mussten. Für Sachsen-Anhalt zeigt der Pflegereport: Seit Ausbruch der Pandemie war der Anteil der krankgeschriebenen Pflegefachkräfte mehrfach deutlich höher als der aller anderen Beschäftigten. Allein auf dem Höhepunkt der Pandemie im März 2022 waren von je 1.000 Pflegefachkräften in den Heimen des Landes rund 19 aufgrund einer Covid-19-Diagnose arbeitsunfähig. In anderen Berufsgruppen war die Quote nur etwa halb so hoch.