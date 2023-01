Es gibt das Sprichwort "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not". Übertragen auf die Pflege heißt das, dass wir uns schon in Zeiten, in denen es die Situation erlaubt, mit allen möglichen Dingen beschäftigen sollten, damit solche Ausnahmesituationen wie die Corona-Pandemie im Ernstfall beherrschbar bleiben. Wir brauchen jetzt ein Fehler- und Aufgabenmanagement in den Pflegeeinrichtungen, um solchen Ereignissen zukünftig noch besser und frühzeitiger begegnen zu können.