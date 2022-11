Die Barmer-Krankenkasse wirbt auch wegen der angespannten Lage beim Pflegepersonal für weiteren Covid-19-Schutz in Pflegeheimen. Seit Beginn der Pandemie seien nicht annähernd so viele Pflegekräfte wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig gewesen wie in diesem Jahr, sagte Vorstandschef Christoph Straub am Dienstag mit Verweis auf eigene Versichertendaten der Kasse.