Ministerpräsident nimmt teil Wieder Tausende bei Demokratie-Demos gegen rechts in Sachsen-Anhalt

29. Januar 2024, 08:56 Uhr

Am Wochenende hat es erneut Proteste gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Sachsen-Anhalt gegeben. Es gab Proteste in Wittenberg, Stendal, Seehausen, Wernigerode und weiteren Städten. Eine Woche zuvor waren in Halle 16.000 Menschen auf die Straße gegangen.