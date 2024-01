In Potsdam hätten Rechtsextreme unverhohlen rassistische Phantasien diskutiert, ordnete Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in seiner Rede vor dem Plenum das Geschehen ein. Dort sei in geschlossener Gesellschaft Klartext gesprochen worden und was da verhandelt worden sei, erinnere an die finstersten Zeiten deutscher Geschichte, so Haseloff. "Die Teilnehmer des Treffens haben sich endgültig demaskiert und ihr wahres Gesicht gezeigt."