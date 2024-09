Pellets statt Gas: Heizkraftwerk in Gräfenhainichen wir umgebaut

Bürgermeister Enrico Schilling schaut immer noch verwundert nach oben. Sein Blick ruht auf den 16 Meter hohen Schornstein am Heizkraftwerk. Im Sommer war der Betonkoloss an seinem neuen Standort aufgestellt worden, musste zuvor aber von einem mächtigen Kran durch eine zweimal eine Meter große Dachluke eingefädelt werden. "Das war richtige Präzisionsarbeit. Jetzt sieht es so aus, als wäre der Schornstein schon immer da gewesen. Optisch ist der überhaupt kein Fremdkörper." Das gilt auch für die beiden Silos, die am Gräfenhainicher Heizkraftwerk montiert wurden. Elf Meter ragen sie in die Höhe und können insgesamt 100 Kubikmeter Pellets aufnehmen.

In Gräfenhainichen sollen pro Jahr 6.700 Megawattstunden thermische Energie erzeugt werden – das ist so viel, um 75 Prozent des Stadtgebietes zu beheizen: sämtliche Wohnungen der beiden großen Vermieter sowie Schulen und Kindertagesstätten. Der derzeit praktizierte Wechsel von Gas auf Biomasse sei die richtige Entscheidung gewesen, glaubt Störzner: "Die Varianten sind nicht unendlich. Wir werden Wasserstoff nicht in Kürze haben, Hackschnitzel kommen nicht in Frage, auch andere Stoffe waren nicht verfügbar, so dass wir uns für Pellets entschieden haben, weil das auch in einer überschaubaren Zeiteinheit umsetzbar ist."