Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) hat von der Bundesregierung sofortige Hilfe gegen die stark gestiegenen Gas- und Strompreise gefordert. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb Hauschild, die Bürger Köthens machten sich mit Blick auf den Winter Sorgen um eine warme Stube und bezahlbare Elektrizität. Er spreche sich für die Deckelung der Energiepreise aus.