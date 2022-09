Scholz war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Scholz habe "leichte Symptome" und habe sich in seiner Wohnung im Kanzleramt in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am gleichen Tag mit. Hebestreit hatte zu diesem Zeitpunkt noch angekündigt, dass Scholz am Treffen mit den Ministerpräsidenten virtuell teilnehmen wolle. Die Beratungen mit dem Kanzler sollen nun auf den 4. Oktober vertagt werden, wie auch das Bundespresseamt mitteilte.