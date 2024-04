In Psychiatrie gebracht Mann randaliert in Autobahn-Tankstelle in Coswig

Hauptinhalt

11. April 2024, 11:09 Uhr

Ein Mann hat in einer Tankstelle in Coswig (Anhalt) an der Autobahn 9 randaliert. Dabei ist großer Schaden entstanden. Die Polizei stellte ihn und hat ihn in eine psychiatrische Klinik gebracht.