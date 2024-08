Weihnachtsfeier wegen geklautem Mantel abgesagt

Sogar bei der Eröffnung dabei vor 45 Jahren war Helga Röder. Mittlerweile ist sie längst in Rente, schaut aber noch immer in ihrem Kaufhaus vorbei. Sie erinnert sich vor allem daran, dass die Verkäuferinnen damals nicht nur beraten, sondern auch geputzt haben. "Wenn mal ein Kleiderbügel in der Umkleide hing, den wir nicht weggeräumt haben, haben wir stramm gestanden, so streng war unsere Chefin damals. Als im Winter mal ein wertvoller Mantel geklaut worden ist, hat sie zur Strafe die Weihnachtsfeier ausfallen lassen", erzählt Helga Röder schmunzelnd. Bildrechte: MDR/ Annemarie Heidecker

Verkäuferin erinnert sich: Maximal drei Schlüpfer pro Kundin

Allein, selten zu zweit hätten sie auch stets die Tageseinnahmen in einem selbstgenähten Säckchen zur Bank gebracht: "Das waren gerade in der Weihnachtszeit gerne mal 100.000 Mark". Vergessen kann Helga Röder auch nicht, wie knapp manchmal die Ware war. "Wenn wir Lieferung bekommen haben, etwa Unterwäsche für Damen und wir durften nur drei Schlüpfer pro Kundin rausgeben. Da war mal eine Mutti da und sagte, sie hätte drei Mädchen. Da konnte ich nichts machen".

Gefallen hat es ihr auch im "HOB" und "DOB" – also in den Abteilungen Herrenoberbekleidung und Damenoberbekleidung. "Denn wir haben die Kunden noch beraten, wir hatten ein Auge, was jemand steht und was nicht", sagt sie. Bis zu 30 Verkäuferinnen gab es damals auf der einen Fläche. Bildrechte: MDR/ Annemarie Heidecker

Hoffnung auf neue Stammkunden in Zerbst

Das Warenhaus am Markt in Zerbst hat die DDR-Zeit, die politische Wende und auch die zeitweilige Schließung in Corona-Zeiten überstanden. Noch immer befinden sich alle Abteilungen auf einer Fläche. Noch immer hat das Warenhaus von außen den Charme einer DDR-Sporthalle. "Manche finden es hässlich, gerade von der Seite der Bundesstraße 184 aus", sagt Hella Schrader, "aber viele Kunden kommen auch rein und sagen, das ist doch unser nostalgisches Warenhaus."

