Die aufgeweckten Jungs aus Bitterfeld-Wolfen engagieren sich gern. Sie spielen selbst Fußball beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Nachwuchs und gehören zu den jüngsten Schiedsrichtern in Sachsen-Anhalt. Im Alter von elf Jahren durften sie mit einer Ausnahmegenehmigung die Ausbildung absolvieren. "Es ist sehr wichtig, dass man die Regeln drauf hat", sagt Max. "Und du musst wissen, wie du in verschiedensten Situationen sekundenschnell und richtig reagierst", ergänzt Til.

Bei der Prüfung waren die Sechstklässler ziemlich aufgeregt. Die Herausforderung haben beide aber gemeistert. "Mit voller Punktzahl bestanden, da war ich schon sehr stolz", erinnert sich Til. Inzwischen sind die Junior-Schiris vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen routiniert auf dem Feld. Zusammen bringen es die Freunde schon auf mehr als 100 Einsätze. Manchmal jedoch ist es hart. "Es sind meist die Zuschauer oder Trainer, ich wurde schon als Blödmann beleidigt, das fühlt sich nicht gut an" gesteht Til. "So etwas ist hart und nimmt einen ziemlich mit".

Auch Max hatte bereits unschöne Erlebnisse. Das geht nicht spurlos an den Zwölfjährigen vorbei. Man mache sich schon Gedanken und frage sich später noch zu Hause, was man falsch gemacht habe, erzählt Max. "War das jetzt wirklich so schlimm, dass ich dafür beschimpft werden musste?" Und Til gibt zu, dass er in der Kabine auch schon mal mit den Tränen zu kämpfen hatte. "Wir sind Kinder, wenn da nur gemeckert wird, verliert man auch die Lust".