Ähnlich hat das auch Sportrichter Frank Knuth gesehen. "Von allen Varianten ist das die sportlich fairste." Allerdings ist es auch die ungewöhnlichste. Denn einen solchen Vergleich hat es bislang noch nicht gegeben und in der Rechts- und Verfahrensordnung wird er nicht ausdrücklich erwähnt. Der FSA verweist auf einen recht allgemeinen Passus, in dem es heißt: "Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken." Außerdem steht in der Rechts- und Verfahrensordnung: "Sonstige Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Verständigen sich die Beteiligten auf eine vergleichsweise Regelung, so stellt das Gericht das Zustandekommen des Vergleichs durch Beschluss fest."