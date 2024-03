Ein Pokalspiel in Thüringen: Mehr als 100 Zuschauer sind zu Gast. In der zweiten Halbzeit beschimpfen die Fans der Heimmannschaft den Schiedsrichter und seine Assistenten: "Du winkst eine Scheiße zurecht", "Lass dir doch von dem fetten Neger in den Arsch ficken, du Schwuchtel"*. Dies sind Zeilen aus einem Spielberichtsbogen. "Damit sind sämtliche Grenzen überschritten. Für solche Aussagen kann man keine Entschuldigung finden", so Volker Westhaus vom Thüringer Fußball-Verband (TFV). Er ist dort zuständig für das Schiedsrichterwesen. (*Anm. d. Redaktion: Wir haben uns für die Veröffentlichung der Zitate trotz eindeutigem Rassismus', Herabwürdigungen und großer sprachlicher Schärfe entschieden, um die Realitäten im Thüringer Amateursport aufzuzeigen.)