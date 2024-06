Der Staatsschutz wurde den Angaben zufolge eingeschaltet. Beim Kulturfestival "Osten" waren von einer Künstlerin aus der Ukraine kurzzeitig auf dem Festivalgelände an der alten Feuerwache Molotow-Cocktails ausgestellt worden. Zu sehen waren auch Plakate mit einer Bauanleitung auf Deutsch und Ukrainisch sowie einem per QR-Code verlinkten Video dazu. MDR SACHSEN-ANHALT liegen Fotos davon vor.

Die Betreiber des Festivals teilten am Donnerstagabend auf Nachfrage mit: "Die ukrainische Künstlerin, die das genannte Kunstwerk entwickelt hat, wollte damit die Umstände des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aufzeigen. Der Text, den das Kunstwerk zitiert, war Teil der Selbstverteidigung der ukrainischen Bevölkerung in der Phase der Invasion im Februar 2022."

Den Angaben nach gab es aber Rückfragen von Anwohnern. Es sei daher klar geworden, dass es missverständlich aufgenommen werden konnte. Das Festivalteam entschied deshalb nach eigenen Angaben, das Kunstwerk nicht über das Eröffnungswochenende am 1./2. Juni hinaus zu zeigen.

Wie die Polizei darüber hinaus sagte, wird außerdem wegen eines Kunstwerks ermittelt, das Hakenkreuze zeigt. Mit diesem Objekt soll laut Polizei dargestellt werden, wie rechtsextreme Positionen im Alltag auftauchen. In diesem Fall werde wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt.

Das Kulturfestival "Osten" in Wolfen geht noch bis zum 16. Juni. Es hat am 1. Juni begonnen. So hatte der MDR zum Start berichtet: