Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete in den vergangenen Jahren nach eigener Darstellung einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Geschäftsführer Fred Ponath erklärte, unter anderem durch vermehrte Konkurrenz aus Asien sei man in finanzielle Engpässe geraten.

In Deutschland verwertet Soex alte Textilien und Schuhe an den Standorten Bitterfeld-Wolfen und in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. In der Vergangenheit ist der Betrieb auch bestreikt worden, weil die Mitarbeiter zu wenig Lohn erhielten. Gewerkschafter kritisierten auch Regelungen zu Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie zur betrieblichen Altersvorsorge.