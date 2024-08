Die drohende Schließung der Solarzellenproduktion des Herstellers Meyer Burger in Sachsen-Anhalt ist vom Tisch. Der geplante Aufbau einer alternativen Produktionsstätte in den USA sei derzeit nicht finanzierbar und daher gestoppt worden, teilte das Unternehmen aus der Schweiz mit. Damit werde die Produktion in Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen ( Landkreis Anhalt-Bitterfeld ) weiter gebraucht. "Das ist die gute Nachricht zur Schlechten", sagte Geschäftsführer Gunter Erfurt.

Mit der Absage für die Fabrik in den USA brach der Aktienkurs des Unternehmens ein – zeitweise um 50 Prozent. So stand die Aktie in den vergangenen Tagen noch bei mehr als vier Schweizer Franken. Am Montag, nachdem die Information öffentlich wurde, ging der Wert der Meyer Burger-Aktien steil nach unten. Am niedrigsten Punkt lag der Wert nur noch bei zwei Schweizer Franken.