Nach einem rassistischen Angriff auf eine Frau aus Burkina Faso in Dessau-Roßlau hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Wie Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Freitag melden, hat sich die Tat am Dienstagnachmittag im Bereich Magdeburger Straße und Mittelweg ereignet.