Tödlicher Unfall Mann in Dessau von Auto erfasst und verstorben

In Dessau-Roßlau ist ein Mann von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Notarzt nur noch den Tod des 44-jährigen Dessau-Roßlauers feststellen können.



Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach eigenen Angaben gegen eine 46-jährige Frau. Sie soll das Auto gefahren haben. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen.