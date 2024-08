Gegner einer Bundesgartenschau in Dessau-Roßlau wollen am Montag (9:15 Uhr) eine Unterschriftenliste präsentieren. Damit wollen sie nach eigenen Angaben ein Bürgerbegehren anschieben, bei dem auch die Einwohner über die Pläne abstimmen können. Der Stadtrat hatte im Juni grünes Licht dafür gegeben, dass sich Dessau-Roßlau um die Austragung der Bundesgartenschau 2035 bewirbt. Er rechnet dabei mit Kosten von knapp 64 Millionen Euro.

Für die Unterschriftensammlung war um Mitternacht die Frist abgelaufen, bis zu der mindestens 3.000 Unterschriften gesammelt werden mussten. Einer der Initiatoren, Jakob Uwe Weber, hatte MDR SACHSEN-ANHALT erklärt, er sei guter Dinge, dass die Mindestzahl an Unterschriften zustande kommen werde. Die Liste soll am Montagvormittag im Rathaus an Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) übergeben werden. Am Abend wird sich Reck gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) einem Bürgerforum in der Dessauer Marienkirche stellen.