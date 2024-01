Bildrechte: imago/Dirk Sattler

Fördergeld für Sanierung Gegen den Leerstand: Dessau hofft auf Zusage für Buga 2035

25. Januar 2024, 00:47 Uhr

2.000 Wohnungen stehen in Dessau leer. Käme die Bundesgartenschau 2035 in die Stadt, könnte sich die Lage verbessern – hofft jedenfalls die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft. Sie will leerstehende Wohnungen sanieren und modernisieren. Dessau-Roßlau hat in Sachsen-Anhalt die höchste Quote an leerstehenden Wohnungen.