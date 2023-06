Abgeordnete aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten einen Antrag unterzeichnet, der Dessau-Roßlau bei der Bewerbung um die Buga 2035 unterstützen sollte. Das Papier liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor. Doch die Politiker der regierenden Parteien CDU, SPD und FDP machten einen Rückzieher. So standen unter dem Antrag, der schließlich in den Landtag einging, nur noch Linke und Grüne.

Nadine Koppehel (AfD) während ihrer Rede in der Landtagsdebatte zur Buga-Bewerbung Dessau-Roßlaus. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Trotz des Hickhacks um den Antrag wurde in der Debatte deutlich, dass die Koalitionsfraktionen die Buga-Bewerbung Dessau-Roßlaus positiv bewerten. Anders sieht das bei der AfD aus. Die Abgeordnete Nadine Koppehel (AfD) polterte am Rednerpult, die Pläne zur Buga in Dessau-Roßlau dienten nur zur Durchsetzung "grüner Ideologie". Als Beispiel nannte sie die geplanten Fuß- und Radwege. Koppehel befürchtet, damit solle der Autoverkehr aus der Stadt verschwinden. Dazu käme die Kostenfrage, die zum jetzigen Zeitpunkt einem Blick in die Glaskugel gleiche.