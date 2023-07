Medikamente per Drohne liefern lassen – dafür laufen in Dessau gerade die ersten Testflüge über Wohngebiete. Diese sind nach Angaben der Entwickler erfolgreich verlaufen. Der CEO des Drohnenprojekts Tim Fischer sagte, seit Februar seien mehr als 20 Testlieferungen von Apotheken zu Testpatienten erfolgreich durchgeführt worden.

Die Drohnen sollen in einer Höhe von 80 bis 100 Metern unterwegs sein. Der Plan sieht vor, dass die Medikamente per App bestellt und bei der Auslieferung aus einer Höhe von rund 15 Metern abgeworfen werden. Bei Päckchen, die schwerer als 100 Gramm sind, sollen Fallschirme zum Einsatz kommen.

Bei den Testflügen über die Wohngebiete musste eine Ersatzdrohne eingesetzt werden, weil die Originaldrohne kurz vor dem Test gestohlen worden war. Die Originaldrohne kostet laut einem MDR-Reporter etwa so viel wie ein guter Mittelklassewagen. Das Projekt soll laut Apotheker Grüntal aber trotzdem fortgeführt werden. Er will eine neue Drohne vorbereiten, die in Zukunft selbstständig längere Strecken fliegen kann. Er ist zuversichtlich, dass die Medikamenten-Drohnen in zwei bis drei Jahren in den Einsatz gehen können.