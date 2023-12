Die Elbebrücke in Dessau-Roßlau wird am kommenden Wochenende wegen geplanter Montagearbeiten komplett gesperrt. Wie das Verkehrsministerium mitteilt, wird die Brücke dann weder für Autofahrer noch für Fußgänger benutzbar sein.

Die Sperrung beginnt laut Ministerium am Freitagabend, um 21 Uhr und endet am frühen Montagmorgen, um 4:30 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Autobahn 9 umgeleitet. Busreisende sollen auf die Bahn ausweichen.