Für den Weihnachtseinkauf Kostenloses Parken in Dessau-Roßlau bis Weihnachten

01. Dezember 2023, 15:45 Uhr

Gute Nachrichten für Autofahrer in Dessau-Roßlau: Mit kostenlosen Parkgebühren bis Weihnachten will die Stadt einen Anreiz für den Weihnachtseinkauf in Dessau-Roßlau schaffen.