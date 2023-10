Der Bauexperte der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Robert Hartmann, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, viele Objekte im Gartenreich seien einige Jahrhunderte alt. Man habe in der Vergangenheit zwar viel repariert. Es habe aber keine umfassende Grundsanierung gegeben. In einigen Bereichen sei Gefahr im Verzug. Diese Schäden müssten beseitigt werden.

Fördermittel für den Strukturwandel Im Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohle sollen in den betroffenen Gebieten neue Arbeitsplätze geschaffen (z.B. im Bereich Tourismus) und verschiedene Projekte umgesetzt werden. Der Bund will die Braunkohlereviere in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinland bis 2038 mit bis zu 40 Milliarden Euro fördern.

Die dringendsten Baustellen sind Hartmann zufolge der Seitenflügel eines Fachwerkbaus in Oranienbaum, das westliche Kavalierhaus in Mosigkau und das UNESCO-Welterbezentrum, das in Wörlitz entstehen soll. Auch die Steganlagen am Wörlitzer See müssten dringend erneuert werden. Dort beginnen die beliebten Gondelfahrten.