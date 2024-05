Am Landgericht Dessau-Roßlau beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Sporttrainer, der jahrelang ein Mädchen missbraucht haben soll. Zu Beginn der Taten soll das Kind neun Jahre alt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Dessau-Roßlau schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 347 Fällen vor. Er soll die Taten zwischen 2017 und 2020 als Trainer des mutmaßlich geschädigten Mädchens verübt haben.