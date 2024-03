Landgericht Stendal Prozess: Sexueller Missbrauch von Nachbarskindern

Hauptinhalt

05. März 2024, 12:29 Uhr

Ein Mann aus Kläden im Landkreis Stendal soll sich an mehreren Nachbarskindern vergangen und Nacktfotos von ihnen gemacht haben. Am Montag hat der Prozess gegen den 50-Jährigen am Stendaler Landgericht begonnen. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.