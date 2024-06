Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern hat das Landgericht Dessau-Roßlau am Mittwoch das Urteil verkündet. Der angeklagte Trainer wurde zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nach seiner Haftstrafe darf er drei Jahre lang nicht mehr als Trainer arbeiten. Außerdem muss der 53-Jährige 25.000 Euro plus Zinsen an das Opfer zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zehn Jahren und neun Monaten gefordert, die Verteidigung beantragte sieben Jahre.