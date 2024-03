In Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg jagt der 18-jährige Niclas Matthei vermeintliche Falschparker und andere Verkehrssünder. Matthei ist nach eigenen Angaben Auszubildender im medizinischen Bereich, doch in seiner Freizeit zieht er durch Städte in ganz Deutschland, um Verkehrsverstöße zu melden. Sein Ziel: Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung in jeder deutschen Kommune zur Anzeige zu bringen.