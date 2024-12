In Söllichau, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg , sind zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Autofahrerin an einer Kreuzung links abbiegen. Zeitgleich habe ein Transporter auf der Gegenfahrbahn der Kreuzung verkehrsbedingt gehalten.

Dadurch habe die 55-jährige Fahrerin offenbar die zwei Kinder übersehen, die die Straße hinter dem Transporter überqueren wollten. Das Auto habe die beiden Zehnjährigen erfasst. Der Junge sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, das Mädchen per Rettungshubschrauber in eine weitere Klinik. Laut einem Bericht der MZ waren die Kinder auf dem Weg zum Schulbus gewesen.